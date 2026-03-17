TAL DÍA COMO HOY
Día de San Patricio
San Patricio fue un predicador y misionero que introdujo el catolicismo en Irlanda, país del que es santo patrón.
Hoy celebramos su fiesta.
Lo que comenzó siendo una fiesta nacional en el país europeo, se ha convertido en una celebración de los católicos (y no sólo) repartidos por todo el mundo.
Es así mismo una promoción de Irlanda a nivel global.
Se estima que hay más de 100 millones de personas en el mundo con algún antepasado irlandés dispuestas a festejar este día.
Lo más característico de este día son los desfiles que se organizan en muchos países. Uno de los más conocidos es el de Nueva York donde se consumen cantidades ingentes de comida y cerveza, todo el mundo se viste de verde, que es el color nacional de Irlanda en alusión al trébol de tres hojas símbolo de la nación.
En Chicago, por ejemplo, tiñen el río Chicago de verde todos los 17 de marzo en honor al santo y al país del que es patrón.
Ese “Global Greening” conlleva que monumentos se “vistan de verde”:
El trébol de cuatro hojas es el amuleto más popular para la buena suerte
Esta creencia es milenaria. De hecho, en el año 200 a. C el trébol de cuatro hojas ya era considerado un símbolo sagrado para los druidas de las Islas Británicas, ya que creían que con él se podían ver los demonios.
Algunos siglos antes, los egipcios se colgaban amuletos con forma de trébol de cuatro hojas para protegerse de las adversidades.
¿Pero, existen muchos? Cualquier persona puede encontrar un trébol de tres hojas, sin embargo, los de cuatro hojas son tan escasos que encontrar uno se ha convertido en símbolo de buena suerte. Por cada trébol de cuatro hojas hay unos 10.000 de tres hojas.
Se dice que cada hoja representa uno de los cuatro componentes básicos de la felicidad, que son esperanza, fe, amor y suerte. Para otros, los cuatro símbolos que representan son: riqueza, fama, amor y salud. Aunque el trébol de cuatro hojas se asocia a suerte, también protege el amor y atrae de forma específica la riqueza o la prosperidad.
