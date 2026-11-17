El temporal que la provincia vivió este fin de semana ha dejado incomunicados a los vecinos de Vilamartín, que tratan de recuperar la normalidad mientras se lamentan de su situación.

Por otra parte, Valdeorras también sufre las consecuencias de las lluvias. Las riadas de esta semana han dejado la N-120 muy dañada. Estos nuevos problemas se suman a los tramos con circulación reducida y a los cortes que ya sufría la vía.

En Ourense, una mujer ha sido atropellada delante de la iglesia de Fátima, en la calle Ervedelo. Según testigos de la zona, en el momento del accidente no funcionaban los semáforos.

En el campus universitario, la tasa de abandono se reduce hasta el 15,56 %, su mejor registro desde la pandemia. Aeroespaciales y Relaciones Internacionales son las carreras con mayor continuidad, mientras que las que registran más abandonos son Turismo, Ciencias Ambientales y Geografía e Historia.

En el apartado político de Galicia, el Partido Popular rechaza las enmiendas presentadas por la oposición a los presupuestos de 2027. Los populares defienden unas cuentas «útiles», enfocadas en la vivienda y en la crisis de precios.

En las páginas de provincia, el Concello de Carballiño lleva este miércoles a aprobación sus presupuestos municipales. Por su parte, en Allariz, la propuesta de Isabel González se corona como ganadora del voto popular en la decimoquinta edición del Festival Internacional de Xardíns.

En deportes, el COB está en racha. El equipo suma tres victorias consecutivas y busca alcanzar la Final Four de la Copa España.