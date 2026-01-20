EL PRIMER CAFÉ | Martes, 20 de enero

Renfe descarta que el accidente de Adamuz se deba a un exceso de velocidad, ya que ambos trenes iban a menos de 210 kilómetros por hora en el momento del impacto. La italiana Iryo tilda de extraño el accidente, y asegura que el tren cumplía con todo su plan de revisiones, la última hace cuatro días. Mientras comienzan las investigaciones en la vía, los minutos de silencio y muestras de solidaridad con víctimas y heridos han traspasado nuestras fronteras.

En Ourense, las agresiones al personal sanitario llegaron a las 73 durante 2025. Según ha apuntado el Sergas, los últimos tres años se han multiplicado por 12 las agresiones físicas. El CHUO acogía una mesa informativa, donde la Policia Nacional ha explicado el protocolo de prevención.

Del apartado judicial, los presuntos autores del atraco a la sucursal de abanca en 2023 se sientan en el banquillo de los acusados por el presunto robo de casi 40.000 euros.

En otro orden de cosas, continúan las protestas de los agricultores en la N-120, lo cual provocó importantes retenciones en la ciudad. Pendientes de la reunión que hoy mantendrán en la consellería de Medio Ambiente, amenazan con trasladar los tractores a un punto de mayor visibilidad e impacto.

De cara a la provincia, Castro Caldelas encendió la noche con el fuego regenador de los Fachós.

En cuanto a la información deportiva, Enol Coto pasa por nuestras páginas para revivir el gol marcado en O Couto. Además, repasaremos la situación de Club Ourense Baloncesto.

Respecto al tiempo, Meteogalicia eleva hoy la cota de nieve hasta los mil metros de altura en una jornada donde la probabilidad de precipitaciones será del 75%. Con Xares marcando la mínima gallega en 5,4 grados bajo cero, las máximas no superarán hoy los 12 grados.