EL PRIMER CAFÉ | Martes, 27 de enero

Ourense afronta una nueva jornada bajo la influencia del temporal, que sigue provocando incidencias en toda la provincia. La red de ferrocarriles es la principal afectada, reduciendo la velocidad de nuevo en las líneas AVE, y suspendiendo las conexiones de la red convencional.

Meteogalicia mantiene para este martes la alerta amarilla por lluvias en toda la provincia, que será de nieve en la montaña y el este ourensanos. Además, en el noroeste y sur, este aviso será naranja. Cabeza de manzaneda mantenía la mínima gallega, registrando 3,7 grados bajo cero, y no se esperan máximas por encima de 9 grados.

Del apartado judicial, conoceremos la historia de un multireincidente que, a sus casi 26 años, sumó ayer su condena número 96.

En otro orden de cosas, los tractoristas concentrados en el polígono de San Cibrao mantenían ayer un encuentro con el colegio de veterinarios de Ourense, con quienes coinciden en la necesidad de una campaña de vacunación contra la dermatosis nodular, y con representantes de Vox, quienes han reclamado endurecer las condiciones de entrada de determinados productos en el mercado común.

De cara a la provincia, el eclipse de agosto anima las reservas en el sector hostelero de A Veiga.

En cuanto a la información deportiva, Ourense Club de Fútbol y Club Ourense Baloncesto arrancan la última semana del mercado de invierno pendientes de prefiles que refuercen sus plantillas.