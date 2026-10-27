El primer café | Martes, 27 de octubre

Ourense es la provincia con más porcentaje de hogares sin acceso a fibra ni a velocidades de internet a 100 megas. Se dan casos como el de Manuel Castrillo al que la fibra se le quedó a solo 400 metros de casa, en una aldea de Vilamarín.

En el apartado judicial, la Justicia avala el cese de una dependiente, por comentarios homófobos y xenófobos, con frases del estilo de: ”Ya sé cómo sois las portuguesas” , “Mira qué pluma tiene ese, luego habrá que fregar el suelo” o “este que vino en patera había que mandarlo de vuelta en otra”

En las páginas de hoy podrán leer una entrevista a Ana Vázquez, número por Ourense del Partido Popular al Congreso de los Diputados. Y conocer la historia de una expaciente de cáncer hematológico que pasó por un trasplante de médula ósea, así como de la función de la asociación Asotrame para acompañar a estos pacientes.

En el apartado de provincia, Xinzo de Limia remata la remodelación de su Plaza de Abastos, que el alcalde, Amador Díaz, no duda en señalar como “o mellor mercado da provincia”

En la sección de deportes, Juan Carballo cesado como entrenador de la UD Ourense tras perder fuera de casa 2-0 contra el Arenas de Getxo, colista de la categoría y sumar solo cinco puntos en nueve partidos, con tres goles a favor, en el debut del equipo en la Primera Federación

En cuanto a la meteorología, Ourense vive el otoño más seco desde que hay registros, y no hay lluvias en el horizonte: hoy se superaron los 25 grados, y tras un impás con lloviznas este martes, llega un nuevo veroño con máximas de 27 grados y sol coincidiendo con Samaín y Todos los Santos