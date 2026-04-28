El primer café | Martes, 28 de abril

La crisis de la natalidad deja desiertas para el próximo curso una de cada tres plazas en primer año de educación infantil. Así se desprende de las cifras provisionales de admisión que maneja la consellería de Educación, que establecen para Ourense un 65,9% de ocupación en las aulas para el próximo curso.

Del apartado judicial, el phisihing, el timo del hijo en apuros, la sextorsión a la estafa del amor fueron los principales métodos para engañar a los mayores ourensanos, según indicó la Policía Nacional, que ha comenzado a impartir charlas formativas a modo de prevención.

En otro orden de cosas, la planta de Faurecia en Ourense cambia de manos, y pasa de la francesa Forvia al fondo de inversión Apollo, accionistas del Atlético de Madrid. La plantilla queda a la expectativa, y esperando que los nuevos propietarios puedan garantizar carga de trabajo más allá del horizonte de 2028.

De cara a la provincia, el sector de la castaña reclama que el producto deje de ser considerado fruto seco para adquirir la calificación de fruta fresca.

En cuanto a la información deportiva, nos centramos en la situación para Ourense Club de Fútbol y Club Ourense Baloncesto después de sus sendas derrotas. Además, el Ontime anunciaba la renovación de Ana Rivera.