El 28 de abril de 2003, la compañía Apple dio un paso decisivo en la historia de la música al inaugurar oficialmente la iTunes Store, una tienda digital que permitiría por primera vez comprar canciones sueltas de forma legal, rápida y sencilla.

En un momento en que la industria musical sufría las consecuencias de la piratería digital y el caos provocado por plataformas como Napster, Apple encontró la fórmula que cambiaría las reglas del juego.

La propuesta era clara: canciones individuales a 0,99 dólares, sin necesidad de adquirir álbumes completos, con buena calidad de audio y sin restricciones complicadas. Además, la tienda estaba perfectamente integrada con el reproductor iTunes y el popular iPod, lo que ofrecía una experiencia de usuario sin precedentes.

En su lanzamiento, la tienda ofrecía 200.000 canciones de las principales discográficas, algo que hasta entonces parecía impensable en el mundo digital. En apenas una semana, se vendieron un millón de canciones, demostrando que los usuarios estaban dispuestos a pagar por música si se les ofrecía una alternativa cómoda y justa.

Transformó la forma en que los artistas distribuían su música, cambió los hábitos de consumo y obligó a toda la industria a adaptarse a la nueva era digital

La llegada de la iTunes Store marcó un antes y un después. Transformó la forma en que los artistas distribuían su música, cambió los hábitos de consumo y obligó a toda la industria a adaptarse a la nueva era digital. Se impuso el modelo de compra por canción, se facilitó el acceso a la música independiente y se fomentó el consumo inmediato y portátil.

Más allá de su éxito comercial, iTunes representó una auténtica revolución cultural. Puso al usuario en el centro del ecosistema musical, abrió las puertas a nuevas formas de descubrimiento y sentó las bases del modelo que más tarde perfeccionarían las plataformas de streaming.

En definitiva, el 28 de abril de 2003 no solo nació una tienda, sino una nueva manera de entender y vivir la música.

Propina | ¿Por qué 45 por minuto?

Hace más de 75 años llegó para empezar a revolucionar la música popular, el single de 45 rpm era un formato más confuso que novedoso.

El 15 de marzo de 1949, RCA Victor se transformó en el primer sello en introducir discos que eran más pequeños (siete pulgadas de diámetro) y contenían menos música (sólo un par de minutos por lado) que el entonces predominante disco de 78.

El tamaño de los 45, combinado con el hecho de que, de repente, se requería un aparato diferente para reproducirlos, fue suficiente para dejar atónita a la industria de la música pre-rock. “Mis clientes ya no saben qué comprar”, se quejaba el dueño de una tienda de discos ante la revista Cashbox ese mismo mes.

Es imposible subestimar el impacto del disco de 45, que fue como el download de 99 centavos de iTunes.

A los adolescentes de los cincuenta empezó a gustarles el formato portátil y menos caro; una publicidad de la época vendía cada disco a 65 centavos.

Uno de los primeros éxitos más famosos del rock, “Rock Around the Clock”, de Bill Haley and the Comets, vendió 3 millones de singles en 1955.

Según The New York Times, la cima de los singles de siete pulgadas fue el año de 1974, cuando se vendieron 200 millones.

A principios de los ochenta, los discos de 45 empezaron a sufrir su jubilación, aunque ahora el vinilo vuelve a resucitar.