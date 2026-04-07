El primer café | Martes, 7 de abril

El balance de Tráfico refleja que las multas casi se duplican en Ourense, llegando a las 40.904, lo que supone una media de 112 diarias.

Del apartado judicial, la audiencia provincial de Ourense rechaza el recurso de apelación de un padre que intentaba cambiar el nombre y orden de apellidos de su hijo, confirmando una sentencia anterior donde el apellido materno se mantuvo en primer lugar.

En otro orden de cosas, el paro repuntó en marzo en Ourense en 22 personas, situando la provincia como la única gallega donde aumenta el desempleo, y entre las 10 españolas que empeoran sus datos. Hay que remontarse a seis años atrás para encontrar un marzo tan negativo para el empleo.

De cara a la provincia, Carballiño consolida su tirón en Semana Santa con el sello de Interés turístico gallego, alcanzando una ocupación del 100%.

En cuanto a la información deportiva, analizamos las opciones tanto de Club Ourense Baloncesto, que caía de puestos de playoff este fin de semana; y las de Ourense Club de Fútbol, que cerró la jornada en puestos de descenso.

Respecto al tiempo, tras superar los 31 grados en un arranque de semana muy caluroso, nos espera un martes marcado por la nubosidad y las lluvias. Calvos de Randín marcaba la mínima gallega, con 1,2 grados, y se esperan máximas en torno a los 20.