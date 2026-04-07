Dos pautas marcan mis decisiones a la hora de confeccionar el equipo semanal de “Fantasy FEB”: contar con dos jugadores del COB, que, en esta ocasión, lamentablemente ninguno fue Kingsley Okanu, y a su albedrío dejo los dos elegidos, pues no hubo mayor diferencia en su desacierto, y no contar con jugadores del equipo rival, en este caso el Palmer, por lo que borre a uno de los fijos en mi equipo, Philip Scrubb, a la postre el jugador más valorado del partido. Craso error.

Anécdota que guarda mucha similitud con la realidad de un COB que pese a iniciar bien el partidoluego, llegado el tercer cuarto, sus errores, ¿temores? en sus lanzamientos, alguno ni miró al aro, y olvidarse del susodicho Scrubb. Lo que tuvo sus consecuencias: “Para ganar, además de anotar, hay que defender” que dijo Gregg Popovich.

Tras la frustración solo queda luchar a brazo partido por sumar el mayor número de victorias

Por cierto, como explícito pie de página, este Philip Scrubb, con pasado por media Europa y también por Estudiantes, Obradoiro o Coruña, demostró ser un refuerzo de indudable “valor” -en todos lo sentidos- para el Palmer en su lucha por escapar de un amenazante descenso. El COB, sin esa “valía”, también intentó reforzarse, pero... Aunque no sería justo personalizar, dado que la debacle fue colectiva.

Tras la frustración, por otra parte, lo que más engancha es un posible resarcimiento, esa especie de limbo en la que se mueven los aficionados, entre la memoria y el deseo por afrontar una nueva complejidad. Un nuevo reto: luchar a brazo partido por sumar el mayor número de victorias y así poder alcanzar uno de los tres puestos aún en liza para disputar un ambicionado play off. De soñar, siempre hacia arriba.

“En la historia no se habla de los cobardes”, que diría mi amigo Pepe Mexillón.