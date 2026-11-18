Ourense seguirá teniendo el plan de urbanismo más antiguo de Galicia. La Consellería de Infraestructuras encuentra una serie de incoherencias que ponen en duda la seguridad jurídica del documento, lo cual, unido a varias observaciones acerca de la desprotección del patrimonio ourensano, ha derivado en un informe desfavorable. La Xunta da cuatro meses al Concello para subsanar deficiencias y dispondrá de otros tres para revisarlas, con lo que un nuevo PXOM no podría aprobarse hasta después de las elecciones municipales.

En el apartado judicial, la Audiencia Provincial condena a los responsables de la empresa Cafinsa a seis meses de prisión por un delito contra el medio ambiente. Además, la sociedad deberá abonar una multa de 10.800 euros debido a la explotación sin autorización de la cantera de San Valentín en Casaio, en Carballeda de Valdeorras, y por los daños ambientales en el entorno que rodea a esta ubicación, que afectaron a varias comunidades de montes.

En otro orden de cosas, continúan los problemas en distintos puntos de la comarca de Valdeorras tras los arrastres producidos por las lluvias, que han causado daños en el sistema de abastecimiento de agua de varias poblaciones.

De cara a la provincia, llegan a O Carballiño las piezas del órgano procedente de Bochum, donado al templo de A Veracruz por su año jubilar.

En cuanto a la información deportiva, encontrarán todos los detalles que rodean al choque de Copa de España entre el Club Ourense Baloncesto y el Palma. En fútbol, recibimos en nuestras páginas a Bruno Gómez, entrenador del Antela.

Respecto al tiempo, la montaña ourensana y la comarca de Valdeorras permanecerán bajo aviso amarillo por fuertes rachas de viento, a las que habrá que sumar un 70% de probabilidad de lluvia. A Veiga marcó la mínima gallega, con 5 grados, y se esperan máximas de 17.