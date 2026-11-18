La clienta llevaba un rato rezongando sobre inseguridad en las calles e inmigración hasta que a la peluquera se le desmoñó la lengua. “Pero si usted, como mi madre, es de una generación que salía de copas o iba al súper cargando con dos kilos de radiocasete bajo el brazo para que no se lo robasen”. Después llegaron los frontales, más ligeros y que sobresalían de los bolsillos de las camisas marcando en la disco quién tenía buga. El loro volaba al mínimo olvido del frontal, que también solía estar escondido en la guantera como sabían los manguis. El discurso de la inseguridad en la calle vinculada a la migración que lleva años ventilando la ultraderecha ha permeado en las fuerzas progresistas, que se han abierto en campaña a abordar el problema, aunque los datos corrijan la percepción. Con 5,23 millones de habitantes más en España, la tasa de criminalidad convencional por cada mil habitantes es más baja que hace 20 años, según el Ministerio del Interior: 40,6 infracciones convencionales frente a 49,4 en 2005.

Ni comparación con la escala de la peluquera para rebatir a la clienta. A mediados de los años 80 del siglo pasado, con una crisis grave de delincuencia y violencia física por la heroína y el desempleo, además del terrorismo, la generación EGB iba al cole o bajaba al parque con canguelo porque una jeringuilla en el cuello podía dejarte sin la paga, el plumas o las zapas.

Otra clienta cuenta que se acaba de mudar de Monte Alto, barrio obrero de histórica vecindad y convivencia con la comunidad gitana en el que se han instalado muchos empleados de Inditex, al Agra do Orzán, con la mayor densidad de población de A Coruña –más de 58.000 personas en medio kilómetro cuadrado– y el más mestizo.

Dice que no tiene miedo –”soy de Monte Alto, neno”– pero su pareja sí tiene respeto a una jarana a la que no estaba acostumbrada. “Eso le pasa cuando ya os sintáis del barrio, yo vivo ahí”, zanjó la peluquera. Los vecinos de Vichita en Ourense, A Milagrosa en Lugo, O Vao en Pontevedra, O Inferniño en Ferrol o Coia en Vigo tampoco están conformes con el estigma que arrastran. En Galicia, como en el Estado, la población sigue creciendo y los índices de criminalidad bajando. La paradoja del miedo al delito va por barrios.