EL PRIMER CAFÉ | Miércoles, 21 de enero

Descartada la posibilidad de un sabotaje en el accidente ferroviario de Adamuz, el Gobierno central mantiene abiertas “todas las hipótesis”. Los reyes de España visitaban ayer la zona expresando su solidaridad con las víctimas, mientras Adif reduce temporalmente la velocidad máxima en la línea entre Madrid y Barcelona.

En Ourense, la oferta de alojamientos vira hacia el modelo del piso turístico al registrarse ya el doble de plazas en este tipo de viviendas que en hoteles tradicionales.

Del apartado judicial, la familia de la víctima de un atropello mortal ocurrido en la glorieta de la Avenida de Zamora reclama una indemnización de 320.000 euros.

En otro orden de cosas, la última reunión entre ganaderos y la Xunta de Galicia sigue sin desenquistar el conflicto. En la jornada de ayer, se retiraban algunas de las balas de paja que llevaban días frente a edificios de la administración mientras los manifestantes adelantaban nuevas movilizaciones, y con mayor impacto.

De cara a la provincia, la modificación del plan de urbanismo de Maceda divide a los partidos, y obliga al gobierno local a optar por la participación ciudadana.

En cuanto a la información deportiva, Club Ourense Baloncesto ultima su debut en la Final Four de la Copa de España avalado por su entrenador Moncho López, quien acumula una gran experiencia en estas eliminatorias durante su trayectoria en Portugal.

Respecto al tiempo, la montaña de Ourense permanecerá bajo aviso amarillo por fuertes rachas de viento, y probabilidades de lluvia del 95%. En cuanto a las temperaturas, podríamos ver copos de nieve en el entorno de la ciudad a partir del viernes. Xares volvía a ser el punto más frío de Galicia, con casi seis grados bajo cero, y las máximas rondarán los 12 grados.