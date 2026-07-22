El primer café | Miércoles, 22 de julio

Las viviendas de uso turístico mueven ya 17 millones de euros anuales en la provincia de Ourense. Hay más de mil repartidas por toda la provincia. Sin embargo, el verano empezó con el primer descenso de este tipo de inmuebles tras años de subidas.

En el apartado judicial, cae una organización criminal dedicada a robos violentos y tráfico de drogas en España. De las cinco detenciones llevadas a cabo, una fue en Ourense.

Por otra parte, sale a concurso la obra de la última fase de la Ronda Este, que comunicará la rotonda de Benposta con la A-52.

Y el autobús con el que La Roja celebró la segunda estrella por las calles de Madrid fue hecho en Ourense. Como ya sucedió en la fiesta de la Eurocopa en 2024, Unvi facilitó el autobús para la selección.

En las páginas de provincia, la mina de Penouta prepara su nueva apertura. Una empresa australiana cerró la compra del único yacimiento español en explotación de coltán.

Y en deportes, el Ourense refuerza portería y centro del campo con la incorporación de Román Noya y Álex Lorenzo. Ambos procedentes del Bergantiños.