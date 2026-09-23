El primer café | Miércoles, 23 de septiembre

Ourense continúa con una nueva escalada en las temperaturas a las puertas del otoño con un septiembre en máximos desde los registros de 1860. Al mismo tiempo, el territorio cierra el verano siendo la provincia gallega con menos muertes atribuibles al calor, con 20 de las 360 registradas en toda Galicia.

En el apartado de sucesos, una boda acabó en una batalla campal. Durante el que iba a ser el día más feliz de la pareja, ella se encaprichó de un joven que formaba parte de la organización del evento hasta que logró llevarlo al baño, mientras que él estaba más preocupado por el dinero que los invitados iban a regalar a la pareja que por el affaire de su mujer.

En otro orden de cosas, José Manuel Lorenzo, galardonado con el Premio Chano Piñeiro de la 31ª edición del Festival de Cine de Ourense, pasa por nuestras páginas.

De cara a la provincia, el futuro de la mina de wolframio de Pentes, en A Gudiña, queda ahora rodeado de incertidumbre por la crisis que atraviesa Eurobattery Minerals, la compañía sueca encargada de desarrollar la explotación. La empresa se encuentra en plena convulsión interna: su consejero delegado, Roberto García Martínez, ha sido condenado por fraude en España, el presidente de su consejo de administración ha dimitido y su asesor bursátil ha retirado su respaldo.

En cuanto a la información deportiva, entrevistamos a Álex Lorenzo, centrocampista del Ourense Club de Fútbol. Del mundo de la canasta, recibimos en la sección al ala-pívot Valentino Pinedo.

Respecto al tiempo, la cuenca del Miño en Ourense seguirá bajo aviso amarillo por altas temperaturas, de acuerdo con los modelos de MeteoGalicia. Calvos de Randín marcaba la mínima gallega, con 4,5 grados, mientras que las máximas podrían alcanzar los 38 grados.