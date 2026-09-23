Llamada para un estudio del Sergas

La ristra de números que parpadea en la pantalla del móvil carga la llamada de sospecha. “Boas noites”. Segundos de perplejidad al otro lado de la línea, es mediodía. “¿Es usted...?” Como buen galego desconfiado que ha prestado atención a los consejos para evitar estafas telefónicas, el cuidado en no pronunciar un condenatorio “sí” que pueda ser grabado es extremo. “¿Quién lo pregunta?”. La guardia se relaja al explicar una voz femenina que llama del centro de salud por un estudio médico del Sergas. Pero está hablando con un sano, hasta que un médico contradiga el diagnóstico doméstico.

La mujer agradece las disculpas por el frío recibimiento y entiende las razones. No es el primero al que intenta alistar esta mañana. “Casi me asomo a la ventana al escuchar boas noites, con el teléfono se pierde la noción del tiempo”, bromea antes de entrar en detalle. Cuenta que el estudio consiste en análisis de sangre, de orina, de heces, de vista, de capacidad pulmonar, de fuerza e incluso de las uñas de los pies.

El resultado del estado de las cañerías se envía a los participantes, entre 48 y 55 años, aunque la libreta no puede acuñar el dato, pero cincuentones en todo caso, en unos meses. Y a los cinco años se repetirán las pruebas para completar el estudio y contar con una muestra con la que comparar. El trabajo suena bien. “Entonces lo apunto”, anima la mujer. “Sólo tendrá que pasar dos días por su centro de salud”.

La intención decayó al momento. Ha cambiado dos veces el médico de cabecera sin que el chófer de anécdotas tenga el disgusto de haberlo conocido y de conocerlo. La última visita al centro médico fue años antes de la pandemia y era una encantadora médica que se alegró de poner cara al número de la cartilla por unas calcificaciones que desaparecieron cuando se iba a fijar fecha para la intervención. Aprovechó para hacer un análisis. El último. La entrega de la muestra para el programa de detección precoz de cáncer colorrectal no cuenta como visita al centro de salud. La mujer dijo entender la postura, es imposible zafar de la enfermedad pero hay peña que no necesita que le adelanten la fecha. Al colgar picó la conciencia. Una colega con cáncer de pronóstico complicado y dos churumbeles implora para que la llamen cuanto antes para su prueba.