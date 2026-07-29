El primer café | Miércoles, 29 de julio

Ourense fue ayer la ciudad con la temperatura más alta del norte de España, superando los 40 grados por segundo día consecutivo. Sin embargo, el suelo de las calles de la ciudad soporta temperaturas de hasta 60 grados. Recorremos algunos de los puntos más críticos, entre ellos la estación intermodal o el Jardín del Posío.

En el apartado judicial, detienen a un vecino de Monterrei como presunto autor del incendio de Vilar de Cervos, que tuvo lugar en agosto de 2025. Entonces, el fuego obligó a confinar dos aldeas y arrasó 1.800 hectáreas.

Por otra parte, la provincia se queda sin mano de obra. La última EPA indica que Ourense pierde casi 6000 trabajadores en un trimestre, al dispararse la población inactiva. Es la única provincia gallega en la que el paro supera el 10%.

Y Carballeda de Avia sigue en guerra. Los vecinos organizaron una nueva protesta contra la fusión de su concello con Ribadavia. Mientras que el regidor de esta última localidad, César Fernández, ve “precipitado” posicionarse en contra de algo de lo que no hay información.

En las páginas de provincia, Cristina Gómez toma posesión como la nueva alcaldesa de Castrelo do Val.

Y en deportes, Ourense Ontime y Estrela Futsal ya tienen cerradas sus plantillas. En las próximas semanas empezarán su pretemporada.