El primer café | Miércoles, 3 de junio

Tras la pérdida del edificio en la calle Vicente Risco, la actividad okupa se localiza en dos puntos del barrio de O Vinteún: unas casas ya clausuradas previamente en la avenida de Santiago, y los números 17 y 19 de la calle Alejandro Pedrosa, donde se ha llegado a contabilizar un grupo de cinco personas. Los vecinos de la zona hablan de molestias en la convivencia, con algún robo de cables y muchas asistencias de la policía, que ha practicado desalojos, pero los okupas acaban volviendo.

Del apartado judicial, revisar los estados de WhatsApp de su expareja acaba en juicio. Un acusado se declara analfabeto digital, y afirmó ante la jueza no ser consciente de haber interactuado con las historias, pese a tener una orden judicial que le prohíbe contactar con su expareja.

En otro orden de cosas, el primer día de selectividad arranca con un texto sobre el último disco de Rosalía, Lux, en el examen de lengua castellana. La Generación del 98 y Antonio Machado también formaron parte de una primera jornada que transcurrió con normalidad.

De cara a la provincia, las bibliotecas públicas dejan de ser espacios de préstamo de libros para convertirse en dinamizadores culturales de fomento de lectura, y cada vez más, espacios dedicados al estudio que han ganado importantes premios nacionales por su labor.

En cuanto a la información deportiva, Borja Fernández, entrenador de Unión Deportiva Ourense pasa por nuestras páginas tras la recepción oficial al equipo en la ciudad, que tuvo como hitos la fuente de Concepción Arenal y la Plaza Mayor. Además, el Arenteiro afronta su asamblea de socios tras el descenso a Segunda Federación.