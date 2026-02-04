El primer café | Miércoles, 4 de febrero

La comarca de A Limia se lleva la peor parte del tren de borrascas vivido hasta ahora en Ourense, que afronta su décimo séptimo día consecutivo de lluvias con la llegada de Leonardo, lo cual ha traído como consecuencia una situación límite en los embalses, así como ríos desbordados en distintos puntos de la provincia.

Respecto al tiempo, pasaremos los dos próximos días bajo un aviso amarillo por precipitaciones en toda la provincia, al que hay que sumar un segundo en la montaña ourensana por fuertes rachas de viento. La cota de nieve sube hasta los 1.100 metros. La mínima gallega se desplazaba hasta Xares, donde se midieron 3,8 grados bajo cero, y no se espera que las máximas superen los 14 grados este miércoles.

Del apartado judicial, archivada la causa contra la empresa que se encargó del muro del Sexto Instituto, cuya caída provocó la muerte de un alumno del centro.

En otro orden de cosas, malestar entre los padres del Luis Acuña por las deficiencias observadas en el colegio. La Xunta afirma que están haciendo las mejoras y actualizaciones necesarias, pero recuerdan también que el Concello es responsable.

De cara a la provincia, Catedráticos de la Universidad de Oviedo destacan que los monumentos de la Unesco apuestan por las cubiertas de pizarra, con especial interés por la calidad de la gallega y española.

En cuanto a la información deportiva, el COB recupera su encuentro pendiente con el Fuenlabrado. Del balompié, analizamos la situación de los equipos ourensanos tras el cierre del mercado de invierno. Además, Melli, pichichi del Ontime, pasa por nuestras páginas.