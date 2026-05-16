El primer café | Sábado, 16 de mayo

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La pasada madrugada un incendio calcinó la antigua Casa de Baños de la ciudad de Ourense. Se trata de un lugar al que la Policía Nacional acudió en varias ocasiones a lo largo de esta semana, por la presunta presencia de okupas en el edificio.
De hecho la madrugada del miércoles, los bomberos ya habían acudido hasta la zona por el aviso de un incendio en un galpón.
En otro orden de cosas, la Universidad de Vigo ya conoce a su nueva rectora. Carmen García Mateo será la primera mujer en asumir el mando de la institución. Su victoria en la segunda vuelta de las votaciones se traduce en un cambio en la línea de gobierno de la UVigo. En lo que se refiere a Ourense, Montserrat Cruz será la nueva vicerrectora del Campus.
Mientras, los ingenieros técnicos agrícolas celebraron su festividad patronal. Durante el acto otorgaron un premio medioambiental a Aceites Abril, por su labor de recuperación del olivar tradicional.
En las páginas de provincia, los escolares de Verín obsequiaron al barrio con una demostración de juegos y canciones en honor a la literatura gallega.
Y en deportes la previa del partido entre Unión Deportiva Ourense y Reus. Esta tarde se enfrentarán en el Couto en la lucha por el ascenso a Primera Federación.
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