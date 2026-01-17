EL PRIMER CAFÉ | Sábado, 17 de enero

Una cuarta parte de los accidentes registrados en la carretera N-540, que conecta Lugo y Ourense a través de Chantada, tuvo su origen en el mal estado de la vía. La falta de mantenimiento de la carretera ha sido foco de diversas protestas tanto desde la parte lucense como de la ourensana.

Del apartado judicial, se cumple un año del atraco al constructor de Vilameá. Por otra parte, la querella por injurias y calumnias que un edil de DO había realizado contra el portavoz del BNG, Luis Seara, ha sido archivada por el juez.

En otro orden de cosas, la plaza de Abastos y la suspensión del servicio de la ORA marcaron el primer pleno del año en el Concello de Ourense.

De cara a la provincia, Verín calienta motores para su entroido con la presentación del cartel oficial. Previa a la celebración, los verinenses conmemoran San Antón en la jornada de hoy, con la tradicional bendición de las mascotas.

En cuanto a la información deportiva, además de todo lo vivido en el choque entre COB y Palencia, la agenda nos deja un Pontevedra – Arenteiro desde las cuatro y cuarto de la tarde, y un Ourense Club de Fútbol – Osasuna Promesas el domingo en O Couto.

Respecto al tiempo, la cota de nieve bajará este fin de semana hasta los 900 metros, lo cual podría dejar superficies blancas en la montaña y el este de la provincia, que también registra altas probabilidades de precipitaciones. Las máximas oscilarán entre los 9 y los 11 grados.