El primer café | Sábado, 18 de abril

Los carteles de liquidación vuelven a asomar en un Ourense que sigue perdiendo sus comercios clásicos tras cuatro y cinco décadas de funcionamiento. Los costes del género y los servicios y los nuevos hábitos de consumo se unen a una generación que empieza a jubilarse sin encontrar relevo, algo que daña la identidad de la ciudad, según las asociaciones de comerciantes.

Del apartado de infraestructuras, volvían los operarios a la avenida de Portugal tras adjudicar de emergencia el concello las obras a la empresa Misturas, relacionada con Extraco. Esto no ha puesto fin a la polémica, pues Opain, empresa adjudicataria, recurría esta decisión al tratarse, desde su perspectiva, de una ocupación ilegal.

En otro orden de cosas, la denuncia contra el uso del subsuelo en la Plaza de San Antonio sigue adelante, después de que los demandantes afirmen que se sigue haciendo uso del párking, al tiempo que piden su desalojo.

De cara a la provincia, la pareja de José, Linda y sus dos hijos pequeños se recupera, poco a poco, del hachazo moral que supuso el incendio de su hogar en Trives, donde habían apostado

por el rural,a través de la producción de miel y la ganadería. La solidaridad vecinal está siendo su palanca para volver a levantarse

En cuanto a la información deportiva, la agenda del fin de semana incluye el choque entre Obradoiro y Club Ourense Baloncesto, el Arenteiro recibe en Espiñedo al Mérida, y la Unión Deportiva Ourense se mide al Lealtad de Villaviciosa.