La Xunta arrancará en marzo de 2027 un plan piloto para incorporar a personas extranjeras a los puestos de cobertura más difícil. La hostelería, los cuidados y la obra don los sectores que más demandan esta mano de obra.

En el apartado judicial, continua el juicio por el asesinato en la zona de Os Viños.

Y, tras el aluvión de falsas amenazas de bomba en los colegios gallegos, la comunidad educativa respiró una tensa calma mientras la Fiscalía ya ha abierto diligencias.

En política, la resaca del debate entre Sánchez y Feijóo marca la agenda política, junto a los datos del voto por correo en Galicia, donde las peticiones caen a menos de la mitad respecto a 2023.

En las páginas de provincia, la Xunta ha dado luz verde para transformar hectáreas de monte en viñedo en Castrelo de Miño

Además, Remedios, la abuela de Louzaregos, cumple nada menos que 104 años. Desde aquí le mandamos una felicitación muy especial.

En deportes, el baloncesto es el gran protagonista. El próximo y exigente rival del COB será el Estudiantes