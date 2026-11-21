Ya lo saben. El debate del jueves por la noche entre Feijóo y Sánchez, contra todo pronóstico, no fue un trámite más, como muchos esperábamos, sino que resultó una escabechina. El gallego se comió vivo al presidente, que en todo momento pareció estar buscando con la mirada la salida de emergencia, o bien rezando para que le cayera un foco encima y terminara rápido la agonía. Por fin hemos visto la cara de Sánchez que mejor se adecúa a su situación real: noqueado en los sondeos, rodeado de causas judiciales, y carcomido por ocho años de innecesarias e incesantes mentiras y contradicciones.

La prueba del daño que está haciendo a Sánchez el desastre televisivo de anteayer es que sus más cercanos y leales se han lanzado a una estrategia suicida: doblar la apuesta asegurando que Sánchez estuvo espectacular en su papel. O sea, que nos quieren hacer creer que la cara de noqueado, los sudores fríos, la mandíbula desencajada, los ojos caídos, el gesto de estar a punto de echarse a llorar, y los tartamudeos formaban parte de un plan prestablecido, trazado cuidadosamente por los más inspirados gurús de la comunicación. Me temo que estos primeros espadas han aprendido muy bien de su jefe, pero mentir con toda la cara de cemento al aire es un talento que solo está al alcance del número 1, también conocido como “el puto amo”.

Mención aparte merece Iván Redondo, Diosito. Después de haber fracasado estrepitosamente en sus vaticinios y asesoramientos públicos sobre el debate, y probablemente en sus asesoramientos privados, publica ahora largos textos de justificación en redes sociales en los que, más que salvar a Sánchez, intenta salvarse a sí mismo en medio del desastre. No es un detalle menor. Empieza a haber signos claros de que algunos históricos guardaespaldas del presidente están pensando ya en el día 30 de noviembre, dónde van a caer muertos, y, en no pocos casos, cómo afrontarán sus problemas con la justicia si Sánchez abandona La Moncloa. Un consejo: aunque puedan ser condenados por causas que son de él, no cuenten con él.

Reunión con los amigos el jueves por la noche. Copas y confesiones. Como cada semana, los ha habido tristes y alegres, cansados del trabajo y felices por estar en día libre, preocupados por asuntos domésticos o pidiendo cañas de tres en tres. Pero me he encontrado a dos de ellos que han sido agraciados con hacer de mayordomos en la gran fiesta de la democracia, que estarán abrazados el 29N desde primera hora a una mesa electoral.

Deberíamos crear una nueva categoría en esto de las emociones, porque hay un estado de ánimo muy particular, entre la desidia, la melancolía, y la resignación, que es propio de la circunstancia de haber sido designado como parte de una mesa electoral, ya sea en condición de titular o suplente.

Este último matiz es importante. Mi última vez, infausto recuerdo, fui el último suplente del último de los vocales, pero, llegado al colegio electoral, en ese estado dominguero entre el sueño y la resaca, a la hora en que los gorriones salen a hacer su primer pipí, descubrí con terror que no había nadie, pero nadie de nadie, que de milagro se había presentado la policía y el tipo que abre la puerta del recinto. Ante tal contratiempo, lejos de firmar e irme, que era mi feliz pronóstico para aquel día aciago en la historia de la Humanidad, fui ascendiendo puestos en el escalafón de mando, y por instrucciones telefónicas del que manda en la junta electoral de zona, terminé ejerciendo de presidente, con ayuda de dos vocales suplentes secuestrados de otras mesas, que fueron a su vez forzados a completar la mía para poder abrir de una vez el chiringuito con unas horas de retraso y una cola de inquietos votantes con la papeleta entre los dientes.

A las mil de la noche, después de horas y horas viendo a la gente participar en la democracia que nos hemos dado, después de las cuentas y las burocracias, entrando ojeroso y taciturno en el juzgado con los papeles y actas pertinentes de mi mesa, tan solo pensé que, si me vuelven a pillar en otra así, me convertiré en un ferviente defensor de la dictadura, sin rubor alguno a lo que digan o piensen de mí. Quienes se hayan visto en tan desgraciada circunstancia lo comprenderán.

Feijóo, buscando completar sus 24 horas de oro, hilando éxitos y palabras inteligentes, visitó ayer El Hierro, aun con la resaca del éxito del debate. La isla ha recibido 10.000 inmigrantes, llegados en cayucos, solo en el mes de noviembre. Empieza a ser complicado encontrar canarios en El Hierro. Desde allí, el líder del PP anunció la creación de un mando único de inmigración para coordinar las competencias que, a día de hoy, están dispersas entre siete ministerios, que es la mejor forma de diluir responsabilidades y abrazar el caos.

Casi todas las medidas sobre inmigración que anunció desde el Hierro, desde la persecución de las mafias migratorias hasta la reforma del Código Penal, son intercambiables con las de Vox. Y son enormemente populares. Que le pregunten si no a los canarios.

Pedro Sánchez estuvo ayer en Galicia, en su esperado mitin en Santiago de Compostela. Entre la reducida popularidad del candidato, y el fiasco del debate horas antes, el PSOE gallego tuvo que fletar más de medio centenar de autobuses de toda Galicia hacia Santiago para evitar un gatillazo de órdago. Confío en que al menos el bocadillo fuera sabroso.

Poco antes del mitin, en estos momentos difíciles para el candidato, salieron a defenderle Félix Bolaños (Mortadelo), que llamó a Feijóo “faltón y embustero”, y Patxi López, que dijo que el líder del PP “mintió, mintió y mintió”. La tríada de López es habitual, porque entre guiño y temblor, no le da para más. Pero Bolaños llamando “embustero” al líder de la oposición me ha hecho gracia. Hacía por lo menos 120 años que no escuchaba la palabra “embustero” en una contienda coloquial en España. Bolaños parece una adorable abuelita recriminando a un conductor no haber parado en el paso de cebra: “¡es usted un embustero!”.

Ada Colau está haciendo mi campaña favorita como cronista. La líder de extrema izquierda no solo lleva ya ocho días haciendo oposición a la oposición desde la oposición, sino que, tras el debate, se ha erigido en coaching de Pedro Sánchez, al que solo le falta llevarle las maletas. “¡No es momento de bajar los brazos!”, le ha espetado Colau al presidente, en un pellizquito de monja, una cariñosa corrección al compañero de filas, que ya no disimula nada la Cristóbal Colón de El Guinardó, que más que un partido lidera un apéndice.

En fin. La campaña electoral de Colau y Frente Amplio está siendo la mejor campaña del PSOE de toda su historia.