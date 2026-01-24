EL PRIMER CAFÉ | Sábado, 24 de enero

La borrasca Ingrid tiñe de blanco la provincia de Ourense, y deja tras de sí un rastro de incidencias en forma de carreteras y vías cortadas, retrasos en los trenes y clases suspendidas.

Meteogalicia mantiene para la jornada de hoy avisos amarillo y naranja por fuertes rachas de viento, especialmente en la montaña ourensana, donde las precipitaciones seguirán en forma de nieve, cuya cota baja hasta los 500 metros. Cabeza de Manzaneda superó los seis grados bajo cero, convirtiéndose en el punto más frío de Galicia, y las máximas no pasarán hoy los 10 grados.

Del apartado judicial, comparecía ante el juez el acusado de envenenar a los dos perros de su expareja para hacerle daño a ella. El acusado se encontraba en prisión provisional al considerar la jueza que la mujer denunciante necesitaba protección.

En otro orden de cosas, los tractores siguen colapsando Ourense. Tras circular por el centro de la ciudad, los manifestantes se han instalado en la entrada del Polígono de San Cibrao.

De cara a la provincia, la mina de Penouta prevé reactivarse de forma paulatina a partir del próximo abril, y apostará con firmeza por el empleo local, en palabras de Jorge Gil, representante de Energy transition Minerals, compañía australiana que se hizo con la puja.

En cuanto a la información deportiva, el COB ultima su debut en la final Four de la Copa de España, en la que Estudiantes será su primer rival. Al mismo tiempo, el Arenteiro ultima su choque ante el Racing de Ferrol. Mientras, Ingrid ha provocado la suspensión de todos los partidos de la categoría provincial y autonómica en fútbol y fútbol sala, afectado por ahora a la jornada del sábado.