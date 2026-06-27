El primer café | Sábado, 27 de junio

Involcan atribuye los dos terremotos en Venezuela a una zona de alta peligrosidad sísmica ubicada entre dos placas. La búsqueda de supervivientas continúa, y Exteriores eleva a 5 los españoles fallecidos, contabilizando por el momento cerca de un centenar de desaparecidos, incluida una familia de Marín de 4 integrantes que estaba de viaje en Venezuela cuando sucedieron los seísmos. Los centros gallegos del país latinoamericano actúan ya como red de ayuda para los damnificados.

Del ámbito judicial, el acusado de violar a un amigo que le pasaba marihuana es condenado a siete años de prisión, tal y como pedían las acusaciones.

En otro orden de cosas, la Diputación de Ourense superaba el examen económico tras conseguir aprobar en pleno tanto un reconocimiento extrajudicial de crédito de tres millones de euros como la Conta Xeral de 2025, que deja un remanente cercano a los 90 millones.

De cara a la provincia, el sector vitivinícola prevé recoger más uva que en la vendimia de 2025. Las condiciones favorables invitan al optimismo ante una campaña que arrancará a finales de agosto.

En cuanto a la información deportiva, el exseleccionador y campeón del mundo Pepu Hernández pasa por nuestras páginas tras impartir un clinic en Ourense. Además, conoceremos los primeros fichajes del fútbol provincial.

Respecto al tiempo, nos espera un fin de semana de nubes matinales que darán paso a cielos despejados. Cabeza de Manzaneda marcaba la mínima gallega, con 9,4 grados, y se esperan máximas en torno a los 31.