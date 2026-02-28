PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Sábado, 28 de febrero
PODCAST Y VÍDEO
El 39% de los pacientes oncológicos sufren dolor tras su tratamiento. Este dato se eleva hasta el 80% en fases avanzadas o terminales. Son datos que deja el encuentro sobre dolor oncológico organizado ayer en el centro cultural Marcos Valcárcel.
Del apartado judicial, un condenado por maltratar a su mujer y su hija ha visto reducida su pena por el retraso en juzgar los hechos.
En otro orden de cosas, el constante deterioro de la ciudad multiplica los avisos policiales con conos, cintas y bolardos por toda el área urbana. Esto ha traído también un incremento de las caídas en la calle.
De cara a la provincia, impotencia vecinal ante el acceso intransitable a Baldariz, en el concello de Cualedro.
En cuanto a la información deportiva, el fin de semana nos deja en primera federación el derbi entre Ourense club de futbol y el arenteiro. Además Club Ourense Baloncesto rescinde a Kentwan Smith al mismo tiempo que lanza la campaña de abonados para la recta final de temporada.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Sábado, 28 de febrero
CRECEN LA DEMENCIA Y ACCIDENTES DOMÉSTICOS
El cáncer es ya primera causa de mortalidad de los hombres en Ourense
"OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS"
El Gobierno deja en vía muerta hasta 60 kilómetros de la A-56 Ourense-Lugo
Lo último