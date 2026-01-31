EL PRIMER CAFÉ | Sábado, 31 de enero

Ourense no rentabiliza los buenos datos de viajeros que deja la estación intermodal. A pesar de sumar 1,23 millones de uruarios en sus servicios de larga distancia, y llevar tres años sumando más viajeros que los aeropuertos de Peinador y Alvedro, ni el número de visitantes ni el de pernoctaciones reflejan esos incrementos.

Del apartado judicial, se sentaba en el banquillo un septuagenario acusado de maltrato animal, que admitió haber realizado prácticas sádicas a su perro, sus gatos y sus gallinas.

En otro orden de cosas, el acuerdo entre la India y la Unión Europea llega en un momento donde las exportaciones ourensanas con el país hindú se encuentran en máximos históricos, alcanzando los 1,18 millones de euros, y vendiendo principalmente estaño, hierro y acero.

De cara a la provincia, Verín suma tres años ganando vecinos, y se consolida en los 14.000 habitantes, situándose como tercer núcleo más poblado de la provincia.

En cuanto a la información deportiva, la agenda nos deja un Club Ourense Baloncesto-Fuenlabrado y un Arenteiro – Athletic B. Ya el domingo, uno de febrero, el Ourense FC visita al Arenas de Getxo.

Respecto al tiempo, la montaña y el este de la provincia permanecen bajo un aviso amarillo por nieve, situándose la cota en los 1.000 metros. Lardeira, en Carballeda de Valdeorras, registró las rachas de viento más fuertes de Galicia, superando los 127 kilómetros por hora, y de nuevo, Cabeza de Manzaneda fue el punto más frío, con casi tres grados bajo cero. Este fin de semana, las máximas no superarán los 13 grados.