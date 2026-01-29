Previsión del tiempo en Ourense para este viernes: lluvia y viento en una nueva jornada de temporal

Para este viernes, 30 de enero, en Ourense se espera un día con inestabilidad continuada. Una nueva borrasca quedará situada al sudoeste de Irlanda con un frente frío activo asociado a esta. Se espera que el cielo esté parcialmente nublado y con lluvias de débiles a moderadas durante buena parte de la jornada, con especial probabilidad de chubascos en la tarde y la noche.

De acuerdo con Meteogalicia la cota de nieve bajará progresivamente hasta los 900-1000 metros al final del día y se esperan incluso acumulaciones de nieve superiores a los 5 cm por encima de los mil metros sobre el nivel del mar. Las temperaturas sufrirán de un ligero descenso y el viento soplará fuerte del oeste-sudoeste, con rachas intensas en el litoral y en zonas altas.

Es de destacar que hay probabilidades de chubascos localmente tormentosos acompañados de granizo, con rachas de viento superiores a los 70-80 km/h.

La tendencia en Galicia es de tiempo inestable asociado al temporal que ha afectado recientemente a la zona. De igual manera se alerta que hay altas probabilidades de lluvias donde se podrían acumular hasta 40 l/m² en 12 h en puntos del interior, particularmente en Ourense y Pontevedra. La Comunidad de manera general se encuentra en aviso rojo en algunas zonas del litoral gallego por oleaje y en aviso amarillo por lluvia, nieve y viento.

A nivel España, el panorama general es que la situación meteorológica sigue condicionada por un temporal invernal que va a ir remitiendo progresivamente, aunque la jornada de este viernes se mantendrá con condiciones variables y temperaturas frescas en buena parte de España, con transición progresiva hacia un patrón menos activo en los próximos días.