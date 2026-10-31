El primer café | Sábado, 31 de octubre

Óscar Puente asegura que no va a dimitir tras la tragedia. El ministro puso su cargo a disposición de Sánchez, pero este rechazó su dimisión al considerarla "injusta".

Por otra parte, la Guardia Civil de Ourense se encuentra bajo mínimos. Según los últimos datos, la plantilla se compone de poco más de 800 efectivos.

Mientras, la Policía Local pide el pago de las horas extra que el Concello les debe, lo que pone en jaque la carrera popular de San Martiño.

En las páginas de provincia, una ruta mostrará las pinturas rupestres de Pala de Cabras, en Valdeorras.

Y O Carballiño celebra la apertura del año santo de la Veracruz.

En deportes, el COB se prepara para batirse en duelo contra el Palma.