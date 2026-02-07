El primer café | Sábado, 7 de febrero

Comerciantes y vecinos muestran su hartazgo y preocupación por la situación de las calles de la ciudad. El socavón de Pena Trevinca era la última muesca en un Ourense que arrastra casi un año de obras en calles como Alejandro Pedrosa o la Avenida de Portugal, espantando a consumidores e impidiendo el normal funcionamiento de los negocios. A ello hay que sumar los daños en el asfalto que se quedan sin reparar.

Del apartado judicial, una persona ha sido condenada a tres años de cárcel por envenenar con estricina a las mascotas de su expareja.

En otro orden de cosas, los tractoristas tomaron ayer la subdelegación de gobierno, y se encerraron en su interior, no marchándose hasta arrancar a Eladio Santos el compromiso de un calendario de encuentros que comenzarán el 20 de enero.

De cara a la provincia, San Amaro, Punxín, Cenlle y Boborás se quedan sin agua de consumo doméstico como consecuencia del temporal.

En cuanto a la información deportiva, la agenda nos deja un COB-Alicante, un Unionistas de Salamanca-Ourense Club de Fútbol y un Arenteiro-Real Avilés. En el aire queda, pendiente del parte meteorológico, la disputa del derbi provincial en preferente entre Antela y Sporting de Celanova.