El primer café | Sábado, 7 de marzo

El eclipse de sol que se podrá ver en la Península Ibérica se perfila como “una oportunidad Histórica” para Ourense. Solo en quince concellos de la provincia habrá buena visibilidad para este fenómeno, previsto para el 12 de agosto.

Del apartado judicial, un año de cárcel al acusado de tirar al perro Pistón desde un viaducto de 100 metros de altura. El animal, de 30 kilos de peso, sobrevivió a la caída a pesar del intento del acusado por provocar la muerte del perro. Así lo aprecia la jueza, quien calificó el acto de “cruel y despiadado”.

En otro orden de cosas, el diésel y la gasolina revientan todos los registros y marcan en la provincia su máximo en tres años tras subir en algunos surtidores más de 30 céntimos en cinco días. El transporte ourensano pide implantar nuevas bonificaciones, puesto que el sector se encuentra al límite.

De cara a la provincia, Tamara Balboa, de Interior Galego Vivo, toma el bastón de mando en Vilardevós, cumpliendo así el acuerdo de gobierno entre su formación y el PSOE.

En cuanto a la información deportiva, la agenda nos deja la visita de Club Ourense Baloncesto a la cancha del Gipúzkoa, y el encuentro entre el Arenteiro y el Real Madrid Castilla en Espiñedo. Ya el domingo, el Barakaldo recibe al Ourense Club de Fútbol.

Respecto al tiempo, nos espera un fin de semana sin avisos por parte de Meteogalicia, quien no prevé que se registren precipitaciones hasta el domingo. Cabeza de Manzaneda, con 3,3 grados bajo cero, marcaba la mínima gallega, y las máximas rondarán los 14 grados.