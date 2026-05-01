El primer café | Viernes 1 de mayo

Ocho concellos ourensanos registran tasas de paro por debajo del 8%, lo que significa que tienen pleno empleo. Anrnioa, Vilariño de Conso, Manzaneda, Pereiro de Aguiar, Barbadás y Chandrexa de Queixa son los municipios con mayor empleo, destcando Arnoia y Vilariño, con un 5% de paro.

Del apartado sanitario, una menor de once años fallecía en el CHUO tras serle diagnosticada meningitis. El Sergas ha alertado a 104 personas que podrían haber tenido contacto estrecho con ella para una quimioprofilaxis urgente dentro del protocolo que se activa para estos casos.

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En otro orden de cosas, Adolfo Domínguez dispara su beneficio anual un 81% hasta los 1,64 millones de euros tras incrementar sus ventas un 2%

De cara a la provincia, A Veiga se postula como mirador privilegiado par el eclipse del próximo 12 de agosto. Su altitud y datos climáticos apuntan a un 15% de probabilidades de nubosidad en la fecha.

En cuanto a la información deportiva, el guardameta Yoel Rodríguez refuerza la Unión Deportiva Ourense en el tramo final de la temporada

Respecto al tiempo, Meteogalicia mantiene bajas las probabilidades de lluvia este viernes, si bien adelanta un fin de semana tormentoso. Xares, en A Veiga, dejaba la mínima gallega en 3,2 grados; y las máximas rondarán los 24.