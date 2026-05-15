El primer café | Viernes, 15 de mayo

La Hacienda gallega hace caja con las operaciones inmobiliarias de los ourensanos, recaudando el año pasado 32 millones de euros. Otros 15 millones fueron recaudados a nivel estatal procedentes del mercado del alquiler, hasta llegar a los 47 millones.

En el apartado judicial, una mujer llevará a los tribunales a su exmarido, a quien acusa de violarla por las noches. Declaró que tomaba medicación para la fibromialgia, lo que le hacía caer en un letargo importante, momento que aprovechaba el acusado para abusar de ella.

En otro orden de cosas, Pedro Trillo, cirujano jefe del CHUO durante 40 años, se despide de la profesión en nuestras páginas.

De cara a la provincia, la comarca de Monterrei presumió de la buena salud de su ecosistema emprendedor a través de una jornada que puso en valor la diversidad del talento local y dio voz a referentes que han apostado con éxito por el potencial de su tierra.

En cuanto a la información deportiva, Ricardo Vaz, considerado el mejor jugador del Reus, presenta al rival de la Unión Deportiva Ourense antes de su visita a O Couto. En baloncesto, las leyendas del Valencia Basket y del Club Ourense Baloncesto saltarán a la cancha para jugar un torneo solidario contra el cáncer.

Respecto al tiempo, volveremos a tener chubascos en Ourense durante el cierre de la semana, después de que MeteoGalicia haya elevado las probabilidades de lluvia al 55 %. Cabeza de Manzaneda marcaba la mínima de Galicia, con casi tres grados bajo cero, y las máximas rondarán los 19 grados.