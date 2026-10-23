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El primer café | Viernes, 23 de octubre
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La "ley de nietos" dejará sin votar el 29-N a más de 3.000 electores inscritos por la provincia. Los afectados reciben la noticia con duras críticas, consideran que se trata de una injusticia y rechazan la idea de que la inmigración vote de forma mayoritaria a la izquierda.
Además, un joven falleció ayer en un accidente de moto. La víctima viajaba por la N-120, a la altura de O Pino, cuando se cayó e impactó contra un guardarraíl.
En páginas de provincia, la subida de los costes empresariales castiga a la pizarra. En el sector estiman en un 30 % el aumento soportado a lo largo de los dos últimos años.
Y en deportes, el análisis del Palencia, rival al que mañana rinde visita el COB, y toda la agenda con lo más destacado del deporte provincial para este fin de semana.
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