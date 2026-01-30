EL PRIMER CAFÉ | Viernes, 30 de enero

El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, reconoce ahora ser el eutor de la frase “dar el palo a lo grande”, añadiendo durante el reciente pleno extraordinario de Ourense, donde se desbloquearon las nóminas de 700 trabajadores, que “eso no me convierte en culpable. Puedo decirlo un millón de veces”.

Del apartado judicial, la Guardia Civil arrestaba en Milladoiro al presunto autor de varias pintadas realizadas en los muros de Xinzo de Limia.

En otro orden de cosas, el socavón de la calle Pena Trevinca, que cortará la circulación durante al menos dos meses, solivianta a los vecinos, alguno de los cuales no puede ni retirar su coche del garaje.

De cara a la provincia, se presentaba en Xinzo de Limia la primera escuela de pastores de Galicia.

En cuanto a la información deportiva, El Arenteiro ultima los entrenamientos antes de recibir al filial del Athletic de Bilbao. Además, el Ourense Club de Fútbol se refuerza con la llegada de Luis Rivas.

Respecto al tiempo, toda la provincia permanecerá bajo aviso amarillo por lluvias, que será nieve en la montaña ourensana, con la cota por encima de los mil metros; a lo que hay que sumar fuertes rachas de viento. Entrimo, con un acumulado de 22 litros y medio por metro cuadrado, registró las mayores precipitaciones de Galicia, y en cabeza de Manzaneda, el termómetro tocó suelo por debajo de los cero grados. Las máximas previstas no superan hoy los 15.