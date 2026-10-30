El primer café | Viernes, 30 de octubre

El tema central de nuestra portada es la tragedia ferroviaria en Urda. La investigación apunta a que un directivo de Iryo ya había advertido al Senado de que los trenes tardaban bastante en reconectarse tras un fallo del sistema LZB. Por su parte, las víctimas de Angrois y Adamuz avisan de que las tragedias se repiten por un Estado que mira hacia otro lado. A nivel local, seguimos atentos a cómo esta situación y la huelga de maquinistas están afectando a la estación de la ciudad.

En la sección de Ourense, el tráfico cobra protagonismo: una triple conjunción de desregulación semafórica, reordenación viaria y supresión de carriles ha llevado al límite la paciencia de los conductores, multiplicando los atascos. En el ámbito social, el Banco de Alimentos lanza un SOS ante el desabastecimiento de sus almacenes. Además, recogemos las quejas de la asociación vecinal O Cimborrio por los ruidos del bar del Liceo y las fiestas del Concello, junto con el aviso sanitario por el aumento de infecciones respiratorias.

En la provincia, el foco se sitúa en Rairiz de Veiga, donde técnicos municipales, acompañados de forma preventiva por la Guardia Civil y con autorización judicial, han accedido a la granja avícola del edil Camilo Fernández para redactar el proyecto de demolición de su ampliación ilegal.

Por último, en la sección de deportes, la atención se centra en la Copa del Rey de fútbol, con toda la información de los encuentros del Auriense contra el Deportivo y del Torrelavega frente a la UD Ourense.