El primer café | Viernes, 6 de noviembre
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Los titulares de este viernes, 6 de noviembre, con El Primer Café de La Región
La Diócesis de Ourense marca tres años consecutivos de bautizos a la baja y el peor dato de matrimonios católicos post-pandemia. Mientras, el obispo de Ourense reparte en Carballiño las medallas Pro-Eclessia.
Por otra parte, aparecen varios coches grafiteados en San Rosendo, una zona de A Ponte donde los robos son frecuentes.
En el apartado judicial, la Fiscalía pide tres años de prisión por un atropello mortal en Celanova.
También, la sanidad celebra el día del celador, un colectivo esencial para los hospitales. El área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras cuenta con una plantilla de casi quinientos de estos profesionales.
En las páginas de provincia, un castro de la edad del Hierro emerge en O Bolo. Las excavaciones arqueológicas han descubierto una muralla prehistórica de casi tres metros.
Y Ribadavia recupera la circulación en la OU 406 después de los daños ocasionados por el impacto de un camión.
En deportes, el COB se prepara para su duelo mañana contra el Fuenlabrada, un rival que comenzó la temporada con derrotas.
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