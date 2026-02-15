Protesta masiva en la N-540 por el mal estado del firme

Una persona disfrazada tumbada al lado de un bache de la N-540, demostrando que algunos son tan grandes como una persona.

El hartazgo por el mal estado del firme de la N-540 -la carretera que une Ourense y Lugo- sigue presente entre los vecinos y conductores afectados. Así quedó ayer patente con la protesta de un millar de manifestantes, según los cálculos del presidente de la Asociación Xuntos por Lugo Alberto Rodríguez, que cortaron la vía en ambos sentidos a la altura de la parroquia lucense de Calde.

Lo hicieron para protestar por la condición en la que se encuentra la calzada que, a su entender, supone “una inseguridad total para los usuarios”. La movilización, descrita como un “gran éxito” por el presidente de la asociación convocante, transcurrió “sin incidentes” durante los minutos posteriores a su comienzo a las 11,00 horas de este sábado.

Rodríguez denunció el “deterioro” de una carretera que, dada su “inseguridad”, provoca que múltiples viajeros “busquen vías alternativas”, repercutiendo ello en los negocios de las poblaciones por las que transcurre la N-540.

Manifestación ayer en la N-540. | Alberto Rodríguez

Con todo, la Asociación Xuntos por Lugo reclama al Gobierno central que les brinde una solución con el objetivo de que los vecinos “puedan transitar con total tranquilidad y seguridad y no con el miedo actual debido al estado intransitable” de la vía.

Los socavones en la carretera son cada vez más grandes. De hecho, durante la concentración, una persona disfrazada se tumbó al lado de uno de los baches demostrando que hay algunos del tamaño de una persona. Estos desperfectos repercuten directamente en el estado de los vehículos que transitan la N-540.

Así lo demuestran los datos facilitados por el Gobierno en el senado ante una pregunta del Partido Popular. En 2024, se produjeron 240 accidentes, 53 de ellos -el 22%- causados por el mal estado de la carretera. Esta cifra es superior a los cuatro años anteriores -2023 y 2022, 2021 y 2020- juntos, cuando los baches estuvieron detrás de 49 accidentes, lo que denota el deterioro progresivo de la calzada.

El 14 de marzo está prevista una nueva protesta en Chantada (Lugo) para reclamar una intervención integral en el firme.