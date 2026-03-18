La provincia de Ourense ya respira primavera: casi 28 grados

La provincia de Ourense se coló este martes, de nuevo, en el podio de las más calurosas de España con sus temperaturas máximas de este invierno que coza su fin, ya que el viernes dará inicio la primavera meteorológica. La localidad de Leiro (27 grados) y Arnoia (27,2 grados) marcaron las máximas de Galicia, según los registros de MeteoGalicia. En la ciudad se superaron los 26 grados, en una jornada casi estival que motivó los primeros baños en la ribera del Miño. Jaén (28,9 grados) y algunas localidades de Bizkaia, que también sobrepasaron los 28, se adelantaron a Ourense en un día puramente anticiclónico.

Sin embargo, la configuración atmosférica cambiará en los próximos días, con la aproximación de una borrasca de alto impacto, de nombre Therese, que se acercará hoy a la Península y afectará especialmente a Canarias y el suroeste peninsular, tocando muy de refilón a Galicia.

Antes, hoy miércoles, será una jornada de transición, con las altas presiones todavía dominando, lo que dejará una jornada con más claros que nubes en la provincia, y una pequeña bajada de temperaturas máximas, hasta 21 grados. La situación será similar el jueves festivo, con una ligera subida de temperaturas, que podrían volver a rozar los 25 grados en la ciudad y O Ribeiro, y nubes y claros. El viernes será el único día verdaderamente pasado por agua, comenzando a mejorar progresivamente el fin de semana.

Las predicciones a medio plazo indican para la próxima semana, previa de Semana Santa, una influencia de las altas presiones, con cielos predominantemente despejados y temperaturas muy agradables en las horas centrales del día, de nuevo en torno a 24 o 25 grados en muchos puntos.