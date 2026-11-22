MAYOR CONSUMO Y MENOR DESCENSO
La provincia de Ourense sigue enganchada a los antibióticos y le cuesta dejarlos
MAYOR CONSUMO Y MENOR DESCENSO
Ourense encabeza el consumo de antibióticos por habitante en Galicia y es el área sanitaria que menos consigue reducirlo. Los datos de 2025 publicados por la Consellería de Sanidade sitúan a la provincia en 21,32 dosis diarias definidas por cada mil habitantes, frente a las 17,39 del conjunto gallego. La diferencia alcanza el 22,6% y se amplía pese a que el consumo disminuye en toda la comunidad. Estos datos cobran especial relevancia estos días, ya que se celebra la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos.
Entre 2024 y 2025, el consumo bajó apenas un 1,1% en Ourense, mientras que Galicia registró un descenso del 4,8%. Si en 2024 el consumo ourensano era un 18% superior a la media autonómica, en 2025 ya lo era un 22,6%. Ourense presenta tanto la tasa más alta como la menor reducción de las siete áreas sanitarias.
Loli Díaz, de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del CHUO, señala la elevada longevidad de la provincia como uno de los factores que pueden influir en esta situación. “En una población con muchas personas mayores, la identificación de algunas infecciones resulta más complicada”, indica. La doctora cita el ejemplo de pacientes con demencia, en quienes interpretar los síntomas puede ser especialmente difícil. “Además, la dispersión de la población también condiciona la asistencia”, añade, aunque advierte de que intervienen múltiples causas.
Además, la especialista apunta a otro problema más cotidiano: la expectativa de salir de la consulta con un tratamiento por parte de los pacientes. La demanda de antibióticos está, a su juicio, demasiado arraigada en la población. “Es muy difícil convencer a la gente”, explica. La sobrecarga asistencial agrava esa presión, porque a veces “se tarda menos en dárselo que en explicarle por qué no”. Díaz cuenta que hay pacientes que, tras no recibir una receta en consulta, buscan una segunda respuesta en un punto de atención continuada (PAC). En una atención concebida para resolver problemas puntuales, esa expectativa puede favorecer el uso innecesario de antibióticos.
Las consecuencias van más allá de lo individual. “Estamos luchando contra organismos vivos”, advierte Díaz. El empleo de antibióticos favorece la selección de bacterias resistentes, capaces de propagarse entre personas y alcanzar el medio ambiente. Así, lo que durante años se percibió fundamentalmente en los hospitales “ha pasado a ser un problema general”.
Para la doctora, una de las principales dificultades es que el riesgo apenas se percibe hasta que se presenta un caso concreto. Esa falta de conciencia afecta tanto a la población como a los propios profesionales. Y mientras el peligro avanza, Ourense sigue reduciendo el consumo de antibióticos mucho más despacio que el resto de Galicia.
El elevado uso de antibióticos en Ourense también se reproduce entre pacientes pediátricos, menores de quince años. Según los datos de Sanidade correspondientes a 2025, el área sanitaria registra 16,33 dosis diarias definidas por cada mil habitantes de esas edades, frente a las 12,52 de Galicia. La diferencia alcanza el 30,4%, con la tasa más elevada de las siete áreas sanitarias. Le sigue Santiago de Compostela, con 13,97.
El liderazgo se mantiene en los tres grupos de edad analizados. Entre los cero y cuatro años, Ourense alcanza 20,10 dosis frente a las 15,67 del promedio gallego. De cinco a nueve, las cifras son 16,89 y 13,07, respectivamente. Entre los diez y catorce años, 13,49 y 10,06. Este último grupo presenta la mayor diferencia porcentual, del 34,1%.
Los datos también muestran diferencias en los medicamentos utilizados. Los macrólidos representan el 22% de los envases de antibióticos dispensados a menores en Ourense, frente al 15,18% gallego.
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