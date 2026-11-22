Ourense encabeza el consumo de antibióticos por habitante en Galicia y es el área sanitaria que menos consigue reducirlo. Los datos de 2025 publicados por la Consellería de Sanidade sitúan a la provincia en 21,32 dosis diarias definidas por cada mil habitantes, frente a las 17,39 del conjunto gallego. La diferencia alcanza el 22,6% y se amplía pese a que el consumo disminuye en toda la comunidad. Estos datos cobran especial relevancia estos días, ya que se celebra la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos.

Entre 2024 y 2025, el consumo bajó apenas un 1,1% en Ourense, mientras que Galicia registró un descenso del 4,8%. Si en 2024 el consumo ourensano era un 18% superior a la media autonómica, en 2025 ya lo era un 22,6%. Ourense presenta tanto la tasa más alta como la menor reducción de las siete áreas sanitarias.

Loli Díaz, de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del CHUO, señala la elevada longevidad de la provincia como uno de los factores que pueden influir en esta situación. “En una población con muchas personas mayores, la identificación de algunas infecciones resulta más complicada”, indica. La doctora cita el ejemplo de pacientes con demencia, en quienes interpretar los síntomas puede ser especialmente difícil. “Además, la dispersión de la población también condiciona la asistencia”, añade, aunque advierte de que intervienen múltiples causas.

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Los pacientes

Además, la especialista apunta a otro problema más cotidiano: la expectativa de salir de la consulta con un tratamiento por parte de los pacientes. La demanda de antibióticos está, a su juicio, demasiado arraigada en la población. “Es muy difícil convencer a la gente”, explica. La sobrecarga asistencial agrava esa presión, porque a veces “se tarda menos en dárselo que en explicarle por qué no”. Díaz cuenta que hay pacientes que, tras no recibir una receta en consulta, buscan una segunda respuesta en un punto de atención continuada (PAC). En una atención concebida para resolver problemas puntuales, esa expectativa puede favorecer el uso innecesario de antibióticos.

El envejecimiento, la presión asistencial y la demanda de los pacientes favorecen un excesivo uso de antibióticos

Las consecuencias van más allá de lo individual. “Estamos luchando contra organismos vivos”, advierte Díaz. El empleo de antibióticos favorece la selección de bacterias resistentes, capaces de propagarse entre personas y alcanzar el medio ambiente. Así, lo que durante años se percibió fundamentalmente en los hospitales “ha pasado a ser un problema general”.

Para la doctora, una de las principales dificultades es que el riesgo apenas se percibe hasta que se presenta un caso concreto. Esa falta de conciencia afecta tanto a la población como a los propios profesionales. Y mientras el peligro avanza, Ourense sigue reduciendo el consumo de antibióticos mucho más despacio que el resto de Galicia.