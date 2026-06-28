La provincia de Ourense, a vista de pájaro

Imágenes de la provincia de Ourense desde algunos de sus miradores más emblemáticos.

La geografía de la provincia de Ourense, sin duda, invita a aprovechar sus panorámicas, y eso explica la proliferación de miradores, prácticamente por todo Ourense.

Desde el Bambán do Solpor de Nogueira de Ramuín, en uno de los lugares más emblemáticos de la Ribeira Sacra, hasta el Mirador de Rubiás, en Calvos de Randín, la lista de posibilidades es extensa y muy variada, permitiendo al visitante disfrutar de panorámicas inolvidables a auténtica vista de pájaro.

Cuenta también la provincia con atalayas que no son de nuevo cuño, como son las cuatro sillas gigantes con vistas de Oímbra. Es el caso de la Torre do Castro en Sandiás o la de Pena en Xinzo de Limia, que permiten una visión privilegiada de la comarca limiana.

Otras destacan por el autor que las hizo posibles, como es el caso del mirador de Xunqueira de Espadanedo, situado en plena Ribeira Sacra, y que ha sido creado por Acisclo Novo, como homenaje al primer abad del monasterio de Xunqueira.

Los miradores se han convertido en foco de atracción turística, y siguen aumentando.

Oímbra presume de su entorno con cuatro sillas gigantes con vistas

Una serie de sillas gigantes o “Recunchos Máxicos”, miradores en sitios estratégicos, son el reclamo paisajístico que ofrece Oímbra. En total hay cuatro: en la capeliña de Santa Ana, muy cerca del núcleo principal (amarilla); en el alto de Penedo Redondo, en San Cibrao (roja); en A Ramallosa, en Espiño (oliva), y en el outeiro de Oímbra (azul).

Otros miradores destacados son los bancos del Pozo do Demo, con vistas al valle del Támega desde Cabreiroá (Verín), si bien ardió en agosto de 2025, y el “Banco da Forca”, en el alto del Lombo da Forca, desde el que se divisa Laza.

Una panorámica inmejorable de la “península” vianesa

Situado en la entrada del municipio vianés, en los dominios de San Cibrao, este fascinante mirador permite divisar la inmensidad del embalse de O Bao, a los pies del municipio. En épocas de sequía, bancales, molinos o antiguos puentes emergen dejando al descubierto un patrimonio natural y cultural anegado por la construcción del embalse en el río Bibei, en el año 1960. Un paisaje cambiante que invita a contemplar la historia y a descubrir las huellas de un pasado que permanece oculto bajo las aguas.

As Penas de Matacás, una ventana a la Ribeira Sacra

El mirador de As Penas de Matacás, en la parroquia de Paradela (O Castro de Caldelas), ofrece una de las panorámicas más espectaculares del cañón del Sil. Situado a más de 500 metros de altitud, este balcón natural permite contemplar el río encajado entre escarpadas laderas cubiertas de viñedos, sotos y vegetación atlántica, un paisaje que refleja la esencia de la Ribeira Sacra. En este punto también se distingue el embarcadero de Abeleda, además de los viñedos característicos de este territorio.

Espectaculares paisajes de viñedos, montañas y ríos

Los miradores de la comarca permiten disfrutar de espectaculares vistas de viñedos, montañas y ríos que conforman la esencia de O Ribeiro. Desde el mirador de Pena Corneira, en Leiro, pasando por el de Laias, en Cenlle, los de Coto Novelle y Os Chaos en A Arnoia, Barroso y O Castro en Avión y el Coto da Pena en Cortegada.

Vistas únicas y letras luminosas en Cea y O Carballiño

La comarca de O Carballiño atesora varios miradores con vistas espectaculares. San Cristovo de Cea estrenaba hace unos años un mirador con letras luminosas en Lodairo, que se suma a los del Val de Oseira, San Facundo y A Martiñá. En O Carballiño, uno de los más visitados es la Pena dos Namorados, en el entorno del parque.

O Bolo permite disfrutar de las vistas de cinco miradores

El Mirador da Salesa, en Celavente (O Bolo), es uno de los más conocidos de Valdeorras. Está en un concello que ofrece la posibilidad de disfrutar de otros cuatro: A Fraga/Aceveda, Cambela, Chandoiro y Santa Cruz. Pero la comarca cuenta con otros interesantes, como el del Barranco Rubio, en A Rúa, o el de Alixo, en O Barco.

Las torres coronan una comarca famosa por su planicie

La comarca de A Limia cuenta con un gran número de miradores. Sin lugar a dudas, las vistas más reconocidas son las que ofrecen la Torre do Castro en Sandiás -la vista de la foto- y la de Pena, en Xinzo de Limia, que se sitúan una enfrente de la otra, con la extensión que antes ocupaba la Lagoa de Antela separándolas.

Terraza privilegiada sobre las Terras de Trives

Los miradores de Pontenovo, Penas de Rome y Pena Folenche ofrecen algunas de las panorámicas más espectaculares de Trives, permitiendo contemplar desde las alturas los valles del Bibei y el Navea, los cañones de la Ribeira Sacra y las montañas de Manzaneda y Trevinca. Estos balcones naturales son enclaves imprescindibles.

Una vista que invita a los amantes de la palabra

Este mirador se encuentra en Xunqueira de Espadanedo, en plena Ribeira Sacra, permitiendo una vista directa del monasterio cirsterciense. Creada por Acisclo Novo, este “parladoiro” nace como homenaje a Frei Martín, el primer abad conocido del monasterio, y pretende ser un lugar de encuentro “para los amantes de la palabra”.