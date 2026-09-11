Psiquiatría trata hasta tres casos diarios por conducta suicida en Ourense

El Servicio de Psiquiatría de la Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras atiende cada día a entre dos y tres personas por intentos de suicidio de distinta gravedad o por pensamientos suicidas. Así lo explica su jefa, María Tajes, coincidiendo con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que este año vuelve a poner el foco en romper el silencio y pedir ayuda.

Pacientes del Hospital de Día de Psiquiatría del CHUO se sumaron ayer a la conmemoración elaborando farolillos de papel con mensajes de ánimo. Esta actividad pretende visibilizar el problema y recordar a quienes atraviesan un momento de sufrimiento emocional que hablar puede ser el primer paso para recibir apoyo.

Desde Psiquiatría insisten en compartir cualquier pensamiento suicida con personas cercanas o profesionales sanitarios. Abordar directamente estas ideas facilita la escucha y el acceso a los recursos necesarios. El área sanitaria dispone además de dos unidades específicas de prevención del suicidio, una para adultos (la más veterana de Galicia) y otra infanto-juvenil.

“La gravedad del intento y los factores psicosociales determinan de forma individualizada la intensidad de la atención”, señala Tajes. La mayoría de los tratamientos son ambulatorios, aunque algunos casos requieren ingreso. La presión asistencial también ha crecido. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, en 2024 se registraron cerca de 2.500 altas hospitalarias en Galicia vinculadas a diagnósticos relacionados con la conducta suicida.