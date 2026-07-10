Reabre al tráfico la AG-53, Dozón-Ourense, tras las obras del viaducto

La autovía AG-53 (Dozón-Ourense) quedó ayer reabierta al tráfico de forma provisional tras la prueba de carga sobre el viaducto del Barbantiño, en la que participaron 24 camiones con casi 1.000 toneladas de peso. La prueba de carga se inició el lunes y se dió por finalizada ayer, unas pruebas que fueron supervisadas por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue. Las obras buscaban el refuerzo y acondicionamiento de esta infraestructura, en las que la Administración autonómica invirtió 3,1 millones de euros.

El próximo lunes, 13 de julio, comenzarán los trabajos en la infraestructura en la calzada derecha del viaducto, que precisarán su corte al tráfico hasta el mes de octubre, desviándose el tráfico de ambos sentidos a la calzada izquierda.

Posteriormente, las obras en la otra calzada se suspenderán previsiblemente hasta la primavera, para garantizar las actuaciones de impermeabilización del tablero.