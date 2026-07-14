Se reanuda la circulación de trenes entre Ourense y O Irixo tras los incendios provocados por las chispas de un convoy

La circulación ferroviaria entre Ourense y O Carballiño quedó restablecida este martes tras la interrupción provocada por los ocho incendios registrados el lunes junto a la línea convencional. El servicio recuperó la normalidad una vez finalizadas las labores de extinción y comprobado el estado de la infraestructura.

El tráfico ferroviario permaneció suspendido durante varias horas entre Ourense y O Irixo por motivos de seguridad, lo que afectó a los trenes regionales con origen y destino en O Carballiño y Santiago. La línea de alta velocidad, en cambio, funcionó con normalidad durante toda la jornada.

El origen de la incidencia estuvo en las chispas desprendidas por el paso de un tren, que provocaron focos de incendio casi simultáneos en los municipios de Maside, Amoeiro, Punxín y Ourense, según informó la Consellería do Medio Rural. El fuego de mayores dimensiones se registró en Armeses (Maside), donde ardieron alrededor de cuatro hectáreas.

En la ciudad de Ourense, el incendio declarado en Untes generó una intensa columna de humo que llegó a cubrir buena parte del casco urbano y obligó a cortar temporalmente la N-120 para facilitar el trabajo de los medios de extinción. También se declaró otro foco en Arrabaldo, mientras que los incendios de Punxín y Parada de Amoeiro fueron estabilizados durante la jornada.

En las tareas de extinción participaron decenas de efectivos terrestres y medios aéreos de la Xunta y del Estado, además de bomberos búlgaros que realizan prácticas de formación en la base de Toén. La Consellería do Medio Rural confirmó que, pese a la magnitud del operativo y la simultaneidad de los focos, ningún núcleo de población llegó a estar en peligro.

Con la reapertura de la línea, los servicios ferroviarios vuelven a operar con normalidad entre Ourense y O Carballiño tras una jornada marcada por una de las incidencias más inusuales registradas en los últimos años en la red ferroviaria convencional de la provincia.