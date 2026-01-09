Récord de accidentes en Ourense con fauna y más peatones muertos en 2025

Las carreteras de la provincia de Ourense cerraron el ejercicio 2025 con un repunte en el volumen global de siniestralidad, registrando un total de 3.290 accidentes. Esta cifra supone un incremento respecto a los 3.053 y 3.032 incidentes reportados en cada uno de los dos años anteriores, consolidando una tendencia al alza en los percances con daños materiales, mientras que la mortalidad se estabilizó en 14 fallecidos. De este total, 11 muertes se produjeron en vías interurbanas -competencia directa de la Guardia Civil de Tráfico- y 3 en vías urbanas, situando a la provincia en un escenario donde parece haberse alcanzado “un umbral de mortalidad del que resulta complejo descender”, según valora el jefe provincial de Tráfico, David Llorente.

El balance de daños personales durante el pasado año se completa con 86 heridos graves y 504 heridos leves.

La presencia de fauna silvestre en la calzada se ha convertido en el factor predominante de la siniestralidad ourensana, alcanzando un máximo histórico con 1.763 colisiones con animales. Este dato no solo pulveriza el anterior récord de 2022 (1.628 siniestros), sino que eleva el peso relativo de estos accidentes sobre el total provincial: si en 2024 las colisiones con animales representaban el 52,3%, en 2025 han escalado hasta el 54%. El jabalí lidera esta estadística con 1.232 incidentes, o lo que es lo mismo, fue el responsables del el 37,4% de todos los accidentes viales, seguido por el corzo con 407.

Los expertos vinculan este fenómeno con las secuelas de la ola incendiaria de agosto, que forzó el desplazamiento de las especies hacia zonas de valle y áreas de paso vehicular, elevando la siniestralidad de forma sostenida hasta los 375 siniestros registrados solo en diciembre (es un periodo con más desplazamientos por la Navidad). Junto a octubre y noviembre fueron los más complicados a nivel viario con más de 300 percances al mes. Durante el invierno, las horas de oscuridad son mayores y el desplazamiento de animale se hace más crítico.

Uno de los datos destacados del 2025 es la elevada tasa de atropellos mortales, con una de cada tres víctimas (el 36%). Sin embargo, la Jefatura matiza que estos datos responden más a una coincidencia de factores demográficos que a una carencia estructural de seguridad. Tres de estos peatones presentaban deterioro cognitivo y se encontraban caminando desorientados al ser alcanzados; otra de las víctimas fue atropellada accidentalmente en una aldea de Porqueira durante una maniobra de marcha atrás, y un quinto caso se registró en Xinzo de Limia. Esta concentración de víctimas de avanzada edad subraya una problemática social vinculada al envejecimiento de la población más que a deficiencias en el diseño vial.

En el ámbito urbano, se registraron tres fallecidos adicionales: dos en Ourense capital -no de ellos bajo investigación judicial porque el fallecido estaba desnudo y el accidente no fue relevante- y un tercero en Verín. Este último se produjo en la travesía de la carretera de Laza, una vía identificada por su peligrosidad, y donde se han registrado varios siniestros de gravedad en los últimos tiempos. A pesar de este suceso y de la dispersión de la siniestralidad. Tráfico confirma que la provincia no presenta puntos negros ni tramos de concentración de accidentes (TCA), lo que sugiere que los siniestros se producen de forma aleatoria por toda la red.

La configuración del tráfico sitúa a la Autovía de las Rías Baixas (A-52) como el gran eje vertebrador de las comunicaciones y, a su vez, como la vía con mayor carga de incidentes, con 375. Al ser la arteria que soporta el grueso del transporte de larga distancia, la A-52 encabeza un ranking en el que también figuran la N-525 con 261 accidentes y la N-120 con 223. En la red secundaria, la OU-540, la OU-536 y la OU-P-0000 registran los valores más altos de actividad, donde la probabilidad de encuentro con fauna es significativamente mayor durante las horas nocturnas. Por términos municipales, el mayor volumen de actuaciones se concentró en Ourense capital (265 accidentes), San Cibrao das Viñas (229) -por la actividad de sus polígonos industriales- y Verín (170).