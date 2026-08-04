Refuerzo en el autobús entre O Carballiño y Ourense con dos nuevas frecuencias

A partir del próximo 8 de agosto, los desplazamientos en autobús entre O Carballiño y Ourense contarán con mayor flexibilidad durante los fines de semana y días festivos. La Xunta de Galicia sumará dos nuevos servicios al mediodía en estas jornadas, elevando a tres las conexiones de ida y tres de vuelta disponibles para los usuarios, según anunció el delegado territorial en Ourense, Manuel Pardo.

Las nuevas salidas se programan a las 12:20 horas desde O Carballiño y a las 13:00 horas desde la estación intermodal de Ourense. De este modo, la oferta de los sábados queda fijada con idas a las 10:15, 12:20 y 19:45 horas, y regresos a las 10:45, 13:00 y 20:30 horas. Para los domingos y festivos, los trayectos hacia la capital saldrán a las 12:20, 19:45 y 20:15 horas, mientras que las vueltas partirán a las 13:00, 17:15 y 20:30 horas.

Además, la línea ajusta sus horarios de lunes a viernes para adaptarse a los usuarios habituales: el primer autobús del día adelantará cinco minutos su salida desde O Carballiño, fijándose a las 7:45 horas, y el primer regreso desde la zona de As Lagoas saldrá a las 8:30 horas.

Por otra parte, durante los fines de semana y festivos, todos los expediciones tendrán su inicio o final de trayecto en la estación intermodal, suprimiendo el paso por la parada de As Lagoas ante la escasa demanda registrada. Los usuarios pueden consultar los nuevos itinerarios en las webs bus.gal y mobt.xunta.gal, o en las aplicaciones móbiles Transporte Público de Galicia y MoBT.