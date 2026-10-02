Renfe aumentará plazas y servicios entre A Coruña y Ourense a partir del 15 de octubre

Renfe pondrá en marcha el próximo 15 de octubre el denominado Plan Galicia, un conjunto de medidas destinadas a reorganizar la oferta ferroviaria que supondrá un incremento del 6% en las plazas del servicio Avant entre Ourense, Santiago y A Coruña. Para lograr este aumento, la compañía aprovechará la capacidad disponible en varias circulaciones de Alta Velocidad (AVE), sumando tres nuevas relaciones que aportarán 5.400 plazas semanales extra para la movilidad recurrente de viajeros orensanos por motivos laborales o académicos.

Refuerzo de capacidad y mejoras en el Eje Atlántico

Esta reestructuración tiene como objetivo adaptar los horarios a las necesidades cotidianas de desplazamiento e incrementar las opciones de viaje en las franjas de mayor demanda. Junto al refuerzo en la conexión desde Ourense, el operador ferroviario contempla un aumento superior al 24% en la oferta del Eje Atlántico (Vigo-Santiago-A Coruña), donde se incorporará material de gran capacidad S106 —con más de 500 plazas por convoy— y se habilitarán nuevas frecuencias en las primeras horas de la mañana y en la franja de tarde-noche. Los billetes con la nueva programación estarán disponibles para su adquisición en los canales habituales de la compañía en las próximas horas.