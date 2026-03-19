Renfe lanza una oferta de empleo para 360 nuevos trabajadores de Ingeniería y Mantenimiento
OPORTUNIDAD LABORAL
Renfe busca 360 nuevos trabajadores, con una Oferta Pública de Empleo (OPE), para reforzar sus talleres y bases de mantenimiento en distintas especialidades, desde ajustadores y electricistas hasta chapistas y personal de suministros, con inscripción abierta hasta el 2 de abril
Renfe ha puesto en marcha una nueva Oferta Pública de Empleo (OPE) 2026 para su división de Ingeniería y Mantenimiento. La convocatoria busca incorporar 360 personas que reforzarán los talleres y bases de mantenimiento de la compañía en toda España.
Las plazas se distribuyen en varias especialidades:
- Ajustador-montador: 173 puestos
- Electricidad: 142 puestos
- Chapista/soldadura: 6 puestos
- Máquinas y herramientas: 8 puestos
- Suministros: 31 puestos
El período de inscripción estará abierto hasta el 2 de abril, y toda la información sobre requisitos y proceso de inscripción está disponible en la página web de empleo de Renfe. Los candidatos seleccionados se incorporarán tras superar el proceso de selección.
Una oportunidad dentro de un plan más amplio
Esta convocatoria forma parte del plan de empleo de 2026, que prevé incorporar más de 2.000 nuevos trabajadores a lo largo del año. La medida llega tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos después de la huelga de febrero, y busca cubrir plazas esenciales para el funcionamiento diario de los trenes y talleres.
Además de esta oferta, Renfe mantiene abierta otra para 550 nuevos maquinistas, con inscripción hasta el 24 de marzo. Con estas convocatorias, la empresa trata de asegurar que haya personal suficiente en todas las áreas clave del transporte ferroviario, desde el mantenimiento hasta la operación de los trenes.
Para muchos, estas convocatorias representan una oportunidad de acceder a empleo estable en el sector ferroviario, especialmente en profesiones técnicas como electricidad, ajuste de piezas o reparación de maquinaria.
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