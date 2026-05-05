Otra vez se vuelve a hablar del Festival del Miño

Pensaba yo que era de los pocos, con frecuencia recupero aquí su memoria, que me acordaba del Festival de la Canción del Miño o más exactamente Festival del Miño-Canción del Mundo Celta, que dejó de celebrarse hace nada menos que 52 años. O sea que dos generaciones de ourensanos no lo conocieron Duró desde 1965 a 1974, y lo tengo presente porque ese tiempo marca mi propia juventud y mi desembarco en el mundo laboral del periodismo y la radio, razones éstas que me hicieron conocer y vivir con especial intensidad los últimos años de aquel acontecimiento que evoco. Como soy un veterano conocedor y guardador de recuerdos de aquel tiempo, me han solicitado datos al respecto jóvenes investigadores que trabajan en la recuperación de la memoria musical, en concreto, los viejos festivales de los 60-70, como fueron los de Benidorm, el del Mediterráneo y Mallorca, Costa Verde y Aranda del Duero.

El Festival de la Canción del Miño, luego Festival Hispano-Portugués de la Canción del Miño y por fin Festival de la Canción del Miño-Canción del Mundo Celta (con participación, además de españoles y portugueses, de autores e intérpretes de Irlanda, Gales y Bretaña francesa), que de los tres modos se denominó, tiene una historia curiosa y un final, a mi entender, que no merecía, acosado y atacado, sobre todo por dos periodistas que hicieron armas contra aquel acontecimiento musical que convocaba cada año a miles de ourensanos, ya en el primitivo recinto del Posío y ya en el Pabellón de los Remedios.

Posiblemente, uno de los escasos documentos sonoros que se conservan sobre aquel festival es el que yo he depositado en el Arquivo Sonoro de Galicia. Se trata de la transmisión completa que yo realicé como locutor a principios de los setenta para las emisoras de la COPE. Por lo tanto, es una edición completa de cómo era aquel festival, incluido el fin de fiesta. Se escuchan las canciones, el ambiente del pabellón, es como volver a estar allí.

La primera edición (1965) acaba con déficit, pero la Comisión de Fiestas echa una mano y salva la situación

Es importante recordar lo que fuera aquel festival de Ourense, en el que competían autores y artistas y contaba con un fin de fiesta por todo lo alto, por el que pasaron estrellas del momento desde Juan Manuel Serrat a Nino Bravo. En 1967, un cantante y autor desconocido, llamado Víctor Manuel ganaba el certamen musical con una algo cursi y pegadiza canción titulada “Lazos azules y rosas” (“Lazos azules y rosas/ es lo que guardo de ti/Es ya lo sé/poca cosa/¿Qué guardarás tú de mí). El lo recordaba siempre. Por cierto que Víctor Manuel cuenta en su haber con una oda a Franco, muy curiosa.

El festival que animaba las fiestas de Ourense de entonces naciera en la Agencia de Publicidad Central, donde dos ilustres periodistas locales Gonzalo Belay Pumares y Luis López Salgado (“Pitis”) hacen suya la idea de un ciudadano portugués. La primera edición (1965) acaba con déficit, pero la Comisión de Fiestas echa una mano y salva la situación (en total unas 200.000 pesetas de la época). Pero en lo que luego será el Festival del Miño, organizado por el Ayuntamiento de Ourense, hay que recordar a cuatro personajes esenciales: Primero, el alcalde David Ferrer Garrido, quien había encomendado a Manuel Rego Nieto hacerse cargo de la comisión de fiestas; Rego va a contar con la colaboración del periodista Juan Carlos Villacorta, director de “La Voz de Madrid”, con enorme experiencia en organización de festivales, y por fin Antonio Marcos Matáix, presidente de la Asociación de Representantes Artísticos, conocedor de ese mundo y bien relacionado en Madrid.

La selección de la canción portuguesa, que solía celebrarse en el Teatro Jordao, de Guimaraes, a donde nos desplazábamos desde Ourense con Rego los representantes de los medios locales. Luego, el festival se desdobló: un concurso general de canciones de España, Irlanda, Bretaña, Gales y Portugal), y otro de canciones sólo de Galicia, con premios por separado. El festival echa el cierre en 1974, en tiempos del alcalde Martín Esperanza. Era un espectáculo esperado que permitía a los públicos de Ourense asistir recitales de las grandes estrellas del momento, presentadas por los locutores de moda de la radio y la televisión española. En el Arquivo Sonoro de Galicia queda el registro completo de una de sus últimas ediciones que yo retransmitiera a toda Esapaña.