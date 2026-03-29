Requisitos para ser director de un centro educativo en Ourense: 15 centros ofrecen empleo

Si eres docente y buscas dar el salto a la gestión educativa, a partir de este mes de marzo de 2026 puede ser un buen momento. La Consellería de Educación ha publicado la resolución para la renovación de las direcciones escolares y, actualmente, 15 centros educativos en la provincia de Ourense buscan director para liderar sus proyectos a partir del próximo curso.

Desde centros de educación infantil y primaria (CEIP) hasta institutos de secundaria (IES) y centros públicos integrados (CPI), la oferta es variada y abarca todas las comarcas de la provincia.

Listado de centros con vacantes en Ourense (convocatoria 2026)

A continuación, detallamos los centros que han iniciado el proceso de selección de directiva:

Bande: CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas

O Barco de Valdeorras: IES Lauro Olmo y CEIP Condesa de Fenosa

Carballeda de Valdeorras: CPI Tomás Terrón Mendaña

Coles: CPI Plurilingüe Antonio Faílde

Melón: CEIP de Quins

Ourense ciudad: IES 12 Outubro, IES As Lagoas y CPI José García García

A Peroxa: CEIP Roberto Blanco Torres

Ribadavia: CEIP Plurilingüe Ribadavia

Rubiá: CEIP Plurilingüe Virxe do Camiño

Toén: CEIP Saco e Arce

Viana do Bolo: CEIP Bibei

Xinzo de Limia: IES Cidade de Antioquía

Requisitos para ser director de un centro educativo en Galicia

Para participar en el concurso de méritos, los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos estipulados por la LOMLOE y la normativa específica de la Xunta de Galicia:

1. Perfil del candidato

Ser funcionario/a de carrera de un cuerpo docente público.

Contar con una antigüedad mínima de 5 años en la función pública docente.

Haber impartido docencia durante al menos 5 años en alguna de las enseñanzas que ofrece el centro al que se opta.

2. Formación acreditada

Es imprescindible poseer la Certificación de Formación sobre Competencias Directivas. Este curso habilita para el desempeño de la función directiva, salvo que ya cuentes con una experiencia previa de al menos cuatro años en el cargo.

3. El proyecto de dirección: un factor decisivo

El proceso de selección se basa en un concurso de méritos donde el Proyecto de Dirección es la pieza principal. Este documento debe ser una hoja de ruta detallada que incluya:

Análisis de la situación real del centro.

Objetivos estratégicos para los próximos cuatro años.

Plan de convivencia y fomento de la inclusión.

Estrategias de evaluación de la gestión.

Nota importante: El proyecto debe obtener una puntuación mínima de 6 puntos para que el candidato pueda ser considerado apto por la comisión de selección.

Plazos y presentación de solicitudes

Si estás interesado en alguno de los centros de Ourense, recuerda que los plazos son estrictos. La solicitud debe realizarse de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Xunta (Código PR004A), previa inscripción en la aplicación oficial www.edu.xunta.gal/cxt.

El periodo de solicitud suele abrirse tras la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), generalmente entre finales de marzo y mediados de abril.